Лилии раннего срока цветения покажут на выставке в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Коллекционеры клуба "Цветоводы Москвы" с 12 по 13 июля организуют первую выставку лилий раннего срока цветения в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщила пресс-служба учреждения.

Жителям столицы представят азиатские гибриды. Их вывели под руководством кандидата сельскохозяйственных наук Маргариты Киреевой во Всероссийском НИИ садоводства имени И. В. Мичурина. По словам сотрудников учреждения, они отлично подходят для украшения разных садов.

На выставке покажут бордюрные азиатские лилии без пыльцы зарубежной селекции, а также цветы из Голландии, Америки и Латвии. Для экспозиции подготовят видовые лилии из подмосковных коллекций.

Раннее на природных территориях столицы нашли цветущие злаки. В хвойных лесах Москвы можно встретить вейник лесной, а в борах и смешанных лесах – вейник наземный. Желающие смогут найти на травяных болотах и заболоченных лугах вейник седеющий.