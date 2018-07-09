"Ростех" создал светофор с данными о погоде и пробках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Госкорпорация "Ростех" продемонстрировала на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге первый светофор на светодиодных экранах, который, помимо выполнения ключевых функций, может транслировать данные о пробках, погоде и ситуации на дорогах, передает РИА Новости.
На российских дорогах новинка появится в 2019 году. Первые устройства протестируют улицы Москвы, затем светофоры установят в других регионы. Программирование интеллектуального светофора будет вестись с центрального городского пункта управления дорожным движением.
"Прогноз погоды и информация о пробках будут транслироваться на светодиодном экране совместно с основным сигналом, запрещающим или разрешающим движение автотранспорта", – поделилась директор по коммуникациям "Ростеха" Екатерина Баранова.
Новейшая транспортная система позволит оптимизировать трафик и повысить уровень безопасности жителей.
"Светофоры заметно сократят потребление электроэнергии за счет светодиодов, на которых основана их работа", – отметила заместитель гендиректора "Швабе" Ивана Ожгихина.
Новое устройство производится в рамках реализации экосистемного проекта "Умный город". В составе корпорации разработку ведет Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), входящий в холдинг "Швабе". На "Иннопроме" представлен предсерийный образец, который работает в штатном режиме.
Ранее "Ростех" продемонстрировала на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" отечественный аналог Skype с высоким уровнем информационной безопасности, который предназначен для пользования государственными ведомствами.
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