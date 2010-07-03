Росгвардейцы пройдут на параде в столице с новыми автоматами АК-200

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Военнослужащие Росгвардии пройдут по Красной площади 9 мая с новыми автоматами АК-200. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

"В составе пешей колонны – парадный расчет Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского численностью 421 человек: две роты по 200 человек, командная и знаменная группы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возглавлять парадный расчет будет командир дивизии генерал-майор Дмитрий Черепанов.

Кроме того, в шествии по Красной площади примут участие около 13 тысяч военнослужащих, 132 единицы техники и 74 летательных аппарата.

В пешей колонне будет 35 парадных расчетов – офицеров, сержантов, солдат, курсантов военных училищ, суворовцев, кадетов и юнармейцев. Впервые в этом году в параде в честь Дня Победы примет участие батальон Московского университета МВД имени Кикотя, подразделение военнослужащих женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Жукова, парадный расчет кадетского корпуса СК имени Александра Невского.

Также участвуют курсанты Рязанского десантного училища, расчеты 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии. В состав механизированной колонны включены БМП "Курганец-25", танки Т-14 "Армата" и машины поддержки танков БМПТ, танки Т-72БЗ, БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

В связи с праздничными мероприятиями для машин перекрыли десятки улиц. Водителей не пускают на Нижние Мневники, Мневники, Красную Пресню, Баррикадную, Садовую-Кудринскую, Звенигородское шоссе и Триумфальную площадь.

Кроме того, нельзя проехать по Тверской, Моховой, Охотный Ряд, Театральному проезду, Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду.