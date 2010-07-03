Здание конюшни XIX века в центре Москвы отреставрировали

Завершена реставрация здания конюшни усадьбы Татарниковых в центре столицы. Буквально год назад здание находилось в аварийном состоянии, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Особенностью проекта была вычинка кирпичной кладки. Буквально с каждым кирпичиком работали реставраторы, мы постарались сделать так, чтобы замены было как можно меньше. Специалисты каждый кирпичик искали по стране, чтобы он совпадал и по глине, и по периоду", – цитирует Агентство "Москва" Емельянова. Также были отреставрированы ограда, ворота и подъезды к зданию.

Конюшня городской усадьбы Татарниковых стала 16-м объектом, отреставрированным по программе льготной аренды "Рубль за квадратный метр". Инвестор восстановил и приспособил объект под современное использование.

Здание расположено в Большом Дровяном переулке, в пяти минутах ходьбы от станции метро "Таганская". Конюшня представляет собой кирпичное нежилое одноэтажное здание и является частью усадьбы, которую построил знаменитый московский архитектор Эдмон Юдицкий. Площадь объекта составляет более 116 квадратных метров. Владельцами усадьбы были купцы Татарниковы – продавцы товаров из льна.

Главный дом усадьбы также отреставрируют, проект будет согласован летом 2019 года.

Ранее стало известно, что реставрация пройдет в доходном доме начала XX века в Столешниковом переулке. Дом в стиле модерн построили в начале ХХ века по проекту Адольфа Эрихсона. Долгие годы там располагался знаменитый винный магазин, который Лев Толстой упомянул в романе "Анна Каренина".

Кроме того, в начале марта столичные власти выдали разрешение на реставрацию пожарной части в районе Преображенское. Двухэтажный дом возвели в 1900-х годах для ткацкой фабрики на территории Черкизова – бывшего села, ставшего частью Москвы в начале XX века.