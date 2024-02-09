Москва онлайн покажет шествие китайских артистов с 18-метровым драконом на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

10 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть театрализованное представление в рамках празднования китайского Нового года на ВДНХ. Артисты пронесут 18-метрового дракона под звуки барабанов.

Корреспондент Анна Луговская пообщается с гостями праздника и расскажет, какие еще мероприятия будут ждать гостей выставки.

Смотрите прямую трансляцию 10 февраля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.