МОЭК устраняет утечку горячей воды на Большой Академической улице

На Большой Академической улице прорвало трубу

В Москве в районе Большой Академической улицы произошла утечка на сети горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"По адресу улица Большая Академическая, дом 77, корпус 1, была обнаружена утечка на сети горячего водоснабжения (ГВС), два дома. Их переключили на резервную схему, ГВС в домах есть", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что активное парение вызвано большим перепадом температур воздуха и воды. Уточняется, что ремонтные бригады работают на месте повреждения.

В ноябре прошлого года трубу прорвало в районе 15-го автобусного парка в Москве. Сообщалось, что под водой оказались припаркованные рядом автомобили.