В столице в праздники не выявили нарушений в работе системы теплоснабжения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице в новогодние праздники система теплоснабжения работала в соответствии с температурным графиком. Существенных нарушений выявлено не было, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК).
В пресс-службе уточнили, что когда возникала необходимость, специалисты проводили работы для устранения незначительных технологических нарушений.
Кроме того, в новогодние праздники увеличили подачу тепла почти на 29% по сравнению с показателем прошлого года. Это связано с более низкой температурой воздуха в столичном регионе по сравнению с праздниками в 2018 году.
По данным МОЭК, объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям за данный период составил 165 тысяч Гкал. В прошлом году этот показатель составил 128 тысячи Гкал.
Ранее стало известно, что МОЭК составила обновленный список управляющих компаний-должников в сфере ЖКХ. По состоянию на ноябрь 2018 года задолженность указанных в перечне организаций составляет 4,4 миллиарда рублей. Как уточнялось, антирейтинг отражает состояние платежной дисциплины среди управляющих компаний и о количестве средств, которые собирают с населения и не доводят до поставщиков услуг.
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