МОЭК составила антирейтинг управляющих компаний

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На сайте "МОЭК Онлайн" появился обновленный список управляющих компаний-должников в сфере ЖКХ. По состоянию на ноябрь 2018 года задолженность указанных в перечне организаций составляет 4,4 миллиарда рублей.

"Антирейтинг отражает текущее состояние платежной дисциплины среди управляющих компаний и о количестве денежных средств, собираемых с населения и не доведенных до поставщиков услуг. При этом практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета", – отмечается в материалах пресс-службы МОЭК.

Согласно данным на сайте, лидерами антирейтинга стали ООО "Управляющая компания "Дом-Мастер" и ООО "Управляющая компания ЮНИ-ДОМ". Их общая сумма задолженности перед ПАО "МОЭК" составляет более 1,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что при формировании списка учитывалась сумма задолженности более 30 миллионов рублей, а также задолженность, которая составляет более двух среднемесячных начислений. В список не были включены компании-банкроты.

Как сообщили в пресс-службе МОЭК, цель проекта "Антирейтинг должников" – предотвратить развитие кризисных ситуаций в зонах ответственности неплательщиков.