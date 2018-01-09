В московском метро закрыли новогодний каток

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном метро закрыли новогодний каток в переходе на станцию МЦК Площадь Гагарина, сообщает Агентство "Москва".

За две недели работы катка его посетили более двух тысяч пассажиров метро, заявила начальник службы внешних связей метрополитена Гаянэ Асадова.

"Мы получили множество положительных отзывов об этом проекте от москвичей и гостей столицы. Ежедневно каток посещали порядка 150 человек", – отметила Асадова.

На ледовой площадке одновременно могли находиться около 30 человек. Помимо катка, в метро было еще несколько новогодних сюрпризов для москвичей. На станции "Воробьевы горы" работала выставка новогодних елок. На всех стойках "Живое общение" висели по два почтовых ящика. Один – для отправки писем родным и близким, а второй – для посланий Деду Морозу.