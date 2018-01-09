Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Кукольные театры из Чехии и Венгрии выступят на Тверской площади в рамках фестиваля "Путешествия в Рождество" с 9 по 12 января.
"На этой неделе, на площадке фестиваля на Тверской площади, все желающие смогут увидеть спектакли известнейших европейских кукольных театров – легендарного чешского театра "Тоймашин" и венгерского театра марионеток Бенце Шаркади. А еще – научиться самостоятельно мастерить кукол для домашних спектаклей и пройти забавный тест "Принцесса на горошине"", – сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".
С 9 по 12 января в рамках гастролей кукольного театра "Тоймашин" гости фестиваля увидят самый новогодний спектакль "Снежная королева". А после спектакля маленькие посетители смогут своими руками соорудить рождественский театр теней или создать куклу для домашних театральных постановок.
С 10 по 12 января на этой же площадке вниманию гостей предложат спектакль "Игра в марионетки" венгерского театра марионеток Бенце Шаркади. Бенце сам создает кукол для своего театра и сам же ставит спектакли.
Кроме того, с 9 по 11 января, на сцене Тверской площади можно будет посмотреть спектакли по сказкам Ганса Христиана Андерсена и принять участие в вечернем театрализованном шествии.
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