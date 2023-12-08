В Москве завершилось обучение по программе "Урбан Лидер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве подошло к финалу обучение двух потоков городских управленцев по программе "Урбан Лидер", в 2023 году выпускниками стали более 200 руководителей среднего звена разных структур столичного правительства: главврачи, директора школ, начальники коммунальных служб и другие. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

В течение полугода участники развивали свои навыки в сфере управления персоналом, обменивались опытом и практиками с топ-руководителями городских структур и искали решение рабочей задачи своего подразделения. В конце обучения они представили свои проекты перед специальной комиссией экспертов из органов власти правительства столицы.

Так, заместитель главврача детской городской поликлиники № 118 Алексей Кислов выявил механизм, помогающий повысить уровень вовлеченности сотрудников во внутренние процессы учреждения в рамках мероприятий по вакцинации детей. В результате реализации родители юных пациентов стали получать более качественные консультации на тему вакцинации и оставлять позитивные отзывы о работе персонала.

В свою очередь, замдиректора школы № 1210 Виталий Ефимов нашел способ наладить обмен опытом между школами, чтобы оптимизировать систему детского питания в учебных заведениях. А начальник жилищной инспекции по ЗАО Артем Комаров представил стратегию по повышению стрессоустойчивости сотрудников. Согласно его задумке, конечная цель проекта заключается в улучшении качества сервиса и услуг для горожан.

"Мой проект нацелен на то, чтобы сплотить команду, вдохновить ее на новые свершения. Как дом строится из кирпичиков, так и успешная команда столицы собирается из маленьких команд большого городского хозяйства – каждая на своем участке", – поделился Комаров.

Членами комиссии, которая оценивала проекты, в качестве экспертов стали в том числе выпускники программы "Урбан Лидер" предыдущих лет. Это руководители городских структур, которые совершили профессиональный рывок и в настоящее время предлагают Москве эффективные решения разного рода задач.

Как отметил выпускник программы "Урбан Лидер" 2022 года, замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин, обучение помогло ему проанализировать накопленный опыт, получить структурированные знания и сразу применять их на практике.

"Помимо этого, она дала экспертную поддержку коллег и профессионалов, уверенность в правильности своих действий. Все это позволяет принимать лучшие для города решения, делать Москву удобнее и создавать такие проекты, которыми по-настоящему гордишься", – поделился он.

Выпускников программы пригласят в сообщество лучших управленцев правительства Москвы на очной встрече. В свою очередь, замруководителя управления государственной службы и кадров столичного правительства Полина Логинова указала, что ценность программы состоит в том, чтобы обменяться опытом после обучения.

В этом году появилась программа для линейных руководителей "Урбан Лидер. Старт". В рамках нее обучение прошли городские лидеры, которые не так давно получили должность управленца. На протяжении трех месяцев они знакомились с ролью руководителя, искали решения практических кейсов на групповых встречах. Среди спикеров программы есть уже опытные городские управленцы.

Ранее стало известно, что в Москве открылся прием заявок на участие в экспортном акселераторе нового формата Moscow Fast Track для обучения столичных предпринимателей основам по выходу предприятий на зарубежный рынок. Во время 12-недельного обучения представителям компаний объяснят, как адаптировать продукцию к внешним рынкам.

Молодых людей с ограничениями по здоровью научат предпринимательству