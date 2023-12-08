Москва онлайн покажет обзор первой Московской недели красоты в "Манеже"



9 декабря зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят, как проходит первая Московская неделя красоты в "Манеже". Корреспондент Анна Луговская пообщается с организаторами и участниками мероприятия. Специально для наших зрителей визажист и владелица собственного бренда Елена Крыгина расскажет о модных тенденциях и секретах красоты.

Московская неделя красоты – это международная выставка-конференция косметической промышленности и технологий в индустрии красоты и здоровья. Она продлится до 12 декабря. Свою продукцию в "Манеже" представят более 450 производителей косметики, парфюмерии и продуктов для здорового питания из России, Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии и других стран.

Гостей ждут мастер-классы и лекции от ведущих стилистов, визажистов и косметологов.



Смотрите прямую трансляцию 9 декабря в 15:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.