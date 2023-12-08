Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 14:40

События

Москва онлайн покажет возложение цветов в честь Дня героев Отечества


9 декабря, в День героев Отечества, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть возложение цветов к монументу солдата-победителя в зале Славы в Музее Победы.

Мероприятие пройдет в сопровождении оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации.

В церемонии примут участие кадеты, волонтеры и все желающие.

Смотрите прямую трансляцию 9 декабря в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городМосква онлайн
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика