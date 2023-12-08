Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную итогам археологического сезона 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

11 декабря в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция по теме "Итоги археологического сезона 2023".

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов расскажет об уникальных находках, которые удалось сделать археологам в течение 2023 года.

Смотрите прямую трансляцию 11 декабря в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.