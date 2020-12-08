Более 120 зон зимнего отдыха подготовили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В этом году к зимнему сезону в столице подготовили 125 зон отдыха, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Жители города могут погулять с детьми, покататься на лыжах, коньках и санках. В центре столицы организовали 5 таких территорий, на севере столицы – 14, на северо-востоке – 15, на востоке – 18, на юго-востоке Москвы – 8, на юге и юго-западе города – по 13, на западе – 14, на северо-западе – 16, в ЗелАО – 4 и в ТиНАО – 5. Количество зон зависело от особенностей природного ландшафта административных округов.

В рамках безопасности на акватории столицы в Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах (МГПСС) провели специальную подготовку 350 сотрудников с отработкой приемов спасения пострадавшего из ледяной полыньи и оказания первой помощи.

На всех поисково-спасательных станциях круглосуточно будут дежурить суда на воздушной подушке "Славир" "Хивус". Каждый день спасатели патрулируют водоемы столицы и напоминают отдыхающим о соблюдении мер безопасности, уделяя особое внимание детям, находящимся у воды без сопровождения взрослых.

За прошедшие выходные в зонах ответственности поисково-спасательных станций отмечено более трех тысяч отдыхающих, а также 98 рыбаков и 41 купающийся.

Катки с искусственным льдом в Москве массово открыли 1 декабря. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков отметил, что для жителей города обеспечат активный отдых на свежем воздухе.

По словам заммэра, некоторые катки уже открылись 27 ноября, любителей активного отдыха встретили ВДНХ, сад Эрмитаж. Всего открылись 120 катков с искусственным покрытием. Их оборудовали раздевалками и точками аренды инвентаря, а также медпунктами.