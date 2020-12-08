Москва онлайн: бизнесмены и представители власти расскажут о "Московском акселераторе"

13:55
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
9 декабря в честь первого юбилея проекта "Московский акселератор" пройдут дискуссии, круглые столы и встречи с бизнесменами, инноваторами и градостроителями.
В 16:00 организаторы проекта расскажут о проделанной работе, после чего зрителей ждут выступления топ-менеджеров ведущих российских компаний и ринг-батл между успешными стартаперами и выпускниками "Московского акселератора".
В 18:10 состоится Public talk "Акселератор: оценка возможности поиска новых технологий на рынке".
Участие примут:
Программа "Московский акселератор" создана по инициативе Агентства инноваций Москвы и фонда "Московский инновационный кластер". Проект реализуется при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития.
За год работы на участие в отраслевых треках "Московского акселератора" было подано свыше 2000 заявок. Выпускниками программы стали более 100 технологических компаний, которые запустили свыше 60 пилотных проектов.
Смотрите трансляцию 9 декабря в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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