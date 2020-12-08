Москва онлайн: бизнесмены и представители власти расскажут о "Московском акселераторе"

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9 декабря в честь первого юбилея проекта "Московский акселератор" пройдут дискуссии, круглые столы и встречи с бизнесменами, инноваторами и градостроителями.

В 16:00 организаторы проекта расскажут о проделанной работе, после чего зрителей ждут выступления топ-менеджеров ведущих российских компаний и ринг-батл между успешными стартаперами и выпускниками "Московского акселератора".

В 18:10 состоится Public talk "Акселератор: оценка возможности поиска новых технологий на рынке".

Участие примут:



руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин;

председатель совета директоров НП ЦВТ "ХимРар", доктор технических наук, профессор РАН Андрей Иващенко;

вице-президент, директор центра бизнес-трансформации банка "Открытие" Александр Орлов;

генеральный директор Национальной инжиниринговой корпорации Алексей Трошин.

"Московский акселератор" – пример взаимодействия города, крупных корпораций и стартапов, направленный на развитие инновационного бизнеса в Москве.

Программа "Московский акселератор" создана по инициативе Агентства инноваций Москвы и фонда "Московский инновационный кластер". Проект реализуется при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития.

За год работы на участие в отраслевых треках "Московского акселератора" было подано свыше 2000 заявок. Выпускниками программы стали более 100 технологических компаний, которые запустили свыше 60 пилотных проектов.

Смотрите трансляцию 9 декабря в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.