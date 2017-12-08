На главном катке страны 10 декабря отпразднуют Всемирный день футбола

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
На главном катке страны на ВДНХ 10 декабря отпразднуют Всемирный день футбола. Гостей на катке будут встречать аниматоры-"рефери", которые также проведут с посетителями веселые конкурсы.
На катке также пройдет викторина, победителей которой наградят шарфами болельщиков с символикой ВДНХ. Посетители также смогут поучаствовать в активных играх на катке и сфотографироваться на фоне пяти футбольных мячей. Размер самого большого из них достигает почти полутора метров в диаметре.
Праздник начнут отмечать в 17:00, а закончится все в 22:00. Стоимость взрослого билета — 600 рублей, а детского — 250. Участие в активных играх бесплатное.
Ранее сообщалось, что более 15 тысяч человек посетили каток на ВДНХ в первые три дня работы. Такие данные привела вице-мэр Наталья Сергунина. По ее словам, только за церемонией открытия катка-рекордсмена наблюдали более трех тысяч человек. Перед зрителями выступали акробаты, а завершилось все грандиозным салютом.
Каток на ВДНХ – самый большой в мире с искусственным покрытием. Он будет работать до марта ежедневно с утра и до 11 вечера. Исключение составит понедельник. Это технический день, когда желающие покататься на коньках сделать этого не смогут.
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