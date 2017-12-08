Лев вернулся на крышу "особняка Маргариты" на Остоженке

Фото: pastvu.com

На крыше особняка Кекушевой на Остоженке, который построил для жены знаменитый архитектор Кекушев, после столетнего перерыва вновь установили статую льва. В пресс-службе департамента культурного наследия порталу Москва 24 подтвердили, что скульптура, некогда бывшая визитной карточкой архитектора, вновь занимает положенное ей место.

"Статую установили 7 декабря", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Пока не известно, была ли статуя установлена на средства собственника здания или за счет города. Отметим, что исследователи творчества Булгакова называют похожий на маленький замок особняк возможным домом Маргариты.



Архитектор Лев Кекушев построил его в 1901−1903 годах. Там проживала его семья, а формальным владельцем была его супруга Анна Кекушева. Однако всего через 10 лет, в 1913 году, супруги развелись, а после этого продали особняк.

Ранее на первых двух этажах располагались зал, смежная с ним гостиная с эркером в башенке, кабинет хозяина. Спальни были устроены в мансардах. Фронтон украшала трехметровая скульптура льва.

За годы была утрачена не только скульптура, но и другие элементы декора: оформление подъезда, горельефы орлов над окнами последнего этажа башни, веранда левой части дома.

Особняк располагается по адресу: Остоженка, 21, строение 1, и считается объектом культурного наследия. В 1960-х годах в здании размещалась резиденция военных атташе Объединенной Арабской Республики. Сейчас здесь квартируют атташе Египта.