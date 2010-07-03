Вторая встреча нетворкинг-клуба "Ваш бизнес" пройдет на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" состоится вторая встреча участников нетворкинг-клуба "Ваш бизнес". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Встреча с бизнес-спикерами будет проходить в павильоне "Арт.Техноград" 14 ноября с 17:30 до 20:30. На площадках предпринимателям, самозанятым гражданам, соискателям и работодателям расскажут о построении репутации бренда и персоны, о налоговом режиме и soft skills для предпринимателей. Также гостей ждут кофе-брейки, шоу-программа и розыгрыш призов.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, на прошлой бизнес-встрече собрались больше 120 человек. Это владельцы кафе, ресторанов, руководители компаний, дизайнеры и другие.
"Становится очевидным, что подобные мероприятия способствуют развитию малого и среднего бизнеса, созданию ярких и амбициозных проектов", – отметил Фурсин.
"Ваш бизнес" – первый в России нетворкинг-клуб в стиле стендап. В рамках мероприятия у каждого участника есть пять минут, чтобы презентовать себя или свою компанию. Проект предназначен для поиска своих потенциальных партнеров, клиентов или работу.
Деловые встречи будут проходить на территории "Технограда" каждый месяц до сентября 2020 года. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться на сайте "Технограда".
Одновременно в "Технограде" могут находиться порядка 1900 человек. Ожидается, что к концу 2019 года его посетят свыше 500 тысяч человек. Всего будет реализовано порядка 1,5 тысячи разнообразных образовательных программ.
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