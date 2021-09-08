Москва онлайн покажет экскурсию на кондитерский концерн "Бабаевский"

15:01
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
9 сентября специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по кондитерскому концерну "Бабаевский". В роли экскурсовода выступит директор музея истории шоколада и какао "Мишка" Марина Жданович.
В ходе экскурсии вы узнаете о создании фабрики, из чего и как делается настоящий шоколад, откуда поставляются какао-бобы. Также наши зрители смогут увидеть производственный цех и узнать, сколько килограммов шоколада в день производит фабрика.
Кондитерский концерн "Бабаевский" – одно из старейших московских предприятий. История фабрики начинается с 1804 года. Тогда она была семейной мастерской кондитеров Абрикосовых. В 1918 году национализирована и названа в честь революционера Петра Бабаева. В 2019 году предприятию исполнилось 215 лет.
Смотрите прямую трансляцию 9 сентября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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