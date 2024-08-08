Депутат МГД Орлов: стенды об истории Орехова-Борисова установят в конце августа

Фото: Иван Акифьев

Двенадцать тематических стендов, рассказывающих об истории Орехова-Борисова, будут установлены в двух районах Москвы в конце августа. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Степан Орлов в беседе с Агентством "Москва".

"Все готово для реализации финальной стадии проекта по установке тематических стендов, посвященных интересным страницам истории древних земель и выдающихся личностей Орехова-Борисова. В подготовке информационных материалов для стендов приняли участие сотрудники государственного музея-заповедника "Царицыно" и учащиеся школы № 548", – рассказал Степан Орлов.

По его словам, земли, на которых расположены районы Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное, впечатляют масштабами событий, которые здесь когда-то происходили. По приказу Бориса Годунова была возведена Борисовская плотина, функционирующая по сей день. А на территории музея-заповедника "Царицыно" в XVIII веке был возведен величественный дворец, как и сам парк, для Екатерины II.

"Эти места хранят много тайн, которые до сих пор разгадывают ученые, обнаруживая новые археологические находки. Мы обязаны не только бережно относиться к объектам исторического наследия нашего округа, но и передавать эти знания последующим поколениям. Как раз для этого придуман проект тематических стендов, который был широко поддержан жителями. Я очень рад, что совсем скоро у москвичей будет прекрасная возможность, прогуливаясь, расширять свой кругозор, узнавать невероятно интересные факты из истории Орехова-Борисова", – поделился Орлов.

Установка стендов намечена на 28 и 29 августа. К примеру, стенд "Ярилина долина: река Язвенка и ее долина, курганы вятичей" будет установлен на пересечении улицы Ясеневой и Шипиловского проезда, стенд "Портрет района Орехово-Борисово Северное" – у выхода № 7 станции метро "Домодедовская", а стенд "Борисовские пруды и плотина" – в парке "Борисовские пруды" у храма Живоначальной Троицы.

Ранее выставка "Москва без окраин. Орехово-Борисово" была представлена в Музее Москвы. На ней можно было увидеть как живые воспоминания горожан и бытовые предметы, так и фотографии из семейных архивов

