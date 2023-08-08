Свыше 600 объектов планируется ввести до 2025 года в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 2025 года в столице планируется ввести в эксплуатацию 609 объектов на площади в 13,4 миллиона квадратных метров. Об этом руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил на мероприятии в рамках Московского урбанистического форума по подведению итогов за 7 месяцев текущего года.

"На эти цели городом выделено финансирование в размере порядка 2,9 триллиона рублей. В том числе, нам предстоит построить 167 километров дорог, 63 километров линий метрополитена и порядка 10 миллионов квадратных метров жилья", – заявил Загрутдинов.

По его словам, в планах у департамента опережающие темпы возведения объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры. Загрутдинов добавил, что системный подход к управлению Москвы помогает достигать решения самых сложных задач.

Ранее глава Депстроя рассказал, что строительные мероприятия по возведению спорткомплекса для волейбольной школы "Ника" будут завершены в этом году. Объект площадью свыше 7 500 "квадратов" располагается по адресу Волжский бульвар, владение 8.

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