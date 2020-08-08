День "двух восьмерок": сколько пар поженятся 8 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более тысячи столичных пар выбрали датой свадьбы день "двух восьмерок" – 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

"Одним из самых популярных месяцев для свадеб принято считать август. Этот год не стал исключением: заявление на регистрацию брака в этом месяце подали около 11 тысяч московских пар. Также популярностью у горожан пользуются необычные и праздничные даты. В этом году 8 августа в столице планируется зарегистрировать более 1 тысячи пар, около 10 процентов от общего числа поданных заявлений на август", – приводит Агентство "Москва" слова и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Отмечается, что для регистрации брака молодые выбрали и несколько необычных площадок.

"Более 100 пар заключат брак в Московском планетарии, башне "Меркурий", усадьбе Васильчиковых и усадьбе Третьякова, в храме Матроны Московской, а также в Центре искусств храма Христа Спасителя, и ресторанах "Карлсон" и "Романтик", – добавили в пресс-службе.

Самым популярным местом по количеству поданных заявлений стал Дворец бракосочетания №1, где состоится более 40 регистраций брака. Время торжественных церемоний в нем продлится с 9:00 до 00:00. Кроме этого, спросом пользуются Таганский, Тверской, Кутузовский, Мещанский, Перовский, Шипиловский и Хамовнический отделы ЗАГС.

Годом ранее в этот же день было проведено более 340 торжественных церемоний.

Накануне в поселке Чегдомын Хабаровского края во время свадебной фотосессии провалился мост под молодоженами. Обошлось без пострадавших, но беременная невеста какое-то время пробыла в речной воде.