Москва онлайн покажет масштабную реконструкцию на фестивале "Времена и эпохи"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

11 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть реконструкцию сражений Русско-польской войны в музее-заповеднике "Коломенское". В результате войны Русское государство стало лидирующей политической силой Восточной Европы.

В столице проходит исторический фестиваль "Времена и эпохи". Более 1 300 реконструкторов воссоздали в мельчайших деталях различные эпохи, опираясь в своей работе на музейные экспонаты, археологические находки и научные материалы.

Смотрите прямую трансляцию масштабной реконструкции 11 июня в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.