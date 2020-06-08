Столичные парки подготовили новую онлайн-программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные парки подготовили новую развлекательную онлайн-программу, которая пройдет с 8 по 14 июня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, на сайтах парков и их страницах в соцсетях всех желающих ждут танцевальные мастер-классы, познавательные лекции, виртуальные экскурсии и даже песочная анимация.

Так, парк "Красная Пресня" приглашает посетить урок по чирлинидингу. Научиться танцевать вальс и узнать историю возникновения этого танца можно в соцсетях Лианозовского парка.

Парк Горького организует занятие по зумба-фитнесу. Всем, кто хочет самостоятельно изучать английский язык, будет полезно заглянуть в Instagram Таганского парка.

Парк "Кузьминки" продолжит знакомить подписчиков с цветущими растениями, которые встречаются на его территории. Парк "Фили" в своих соцсетях проведет встречу с ландшафтным дизайнером Алексеем Бабиным. Лекцию проекта #дворянскаягостиная организует Воронцовский парк.

Измайловский парк приглашает посмотреть спектакль "Волшебная лампа Аладдина".

Уточнить программу онлайн-мероприятий столичных парков можно на их сайтах и в социальных сетях.

Кроме того, все желающие смогут узнать, как одевались дамы в XIX веке и как жил поэт и баснописец Иван Андреевич Крылов. Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Ранее стало известно, что VII семейный финансовый фестиваль в этом году пройдет 13 и 14 июня в онлайн-формате. Участникам расскажут, как навести порядок в личных финансах, помогут узнать, какие инструменты выбрать для сохранения сбережений и как создать свой антикризисный финансовый план.

Для реализации проекта создана digital-платформа, которая способна объединить более 20 тысяч участников со всей России: школьников, подростков, студентов, а также их родителей. Традиционно фестиваль будет организован в формате города финансовой грамотности.