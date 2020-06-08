Столичные парки подготовили новую онлайн-программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные парки подготовили новую развлекательную онлайн-программу, которая пройдет с 8 по 14 июня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, на сайтах парков и их страницах в соцсетях всех желающих ждут танцевальные мастер-классы, познавательные лекции, виртуальные экскурсии и даже песочная анимация.
Так, парк "Красная Пресня" приглашает посетить урок по чирлинидингу. Научиться танцевать вальс и узнать историю возникновения этого танца можно в соцсетях Лианозовского парка.
Парк Горького организует занятие по зумба-фитнесу. Всем, кто хочет самостоятельно изучать английский язык, будет полезно заглянуть в Instagram Таганского парка.
Парк "Кузьминки" продолжит знакомить подписчиков с цветущими растениями, которые встречаются на его территории. Парк "Фили" в своих соцсетях проведет встречу с ландшафтным дизайнером Алексеем Бабиным. Лекцию проекта #дворянскаягостиная организует Воронцовский парк.
Измайловский парк приглашает посмотреть спектакль "Волшебная лампа Аладдина".
Уточнить программу онлайн-мероприятий столичных парков можно на их сайтах и в социальных сетях.
Кроме того, все желающие смогут узнать, как одевались дамы в XIX веке и как жил поэт и баснописец Иван Андреевич Крылов. Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.
Ранее стало известно, что VII семейный финансовый фестиваль в этом году пройдет 13 и 14 июня в онлайн-формате. Участникам расскажут, как навести порядок в личных финансах, помогут узнать, какие инструменты выбрать для сохранения сбережений и как создать свой антикризисный финансовый план.
Для реализации проекта создана digital-платформа, которая способна объединить более 20 тысяч участников со всей России: школьников, подростков, студентов, а также их родителей. Традиционно фестиваль будет организован в формате города финансовой грамотности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: