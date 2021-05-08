Заброшенную эскалаторную галерею на Воробьевых горах откроют после реконструкции

13:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Закрытую в 1980-х годах эскалаторную галерею на Воробьевых горах планируют открыть после реконструкции в 2022 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он напомнил, что работы начались с конца прошлого года. После восстановления галереей ежедневно будут пользоваться около 5–7 тысяч человек.
"Она имеет очень важную транспортную функцию для людей, которые хотят посетить Воробьевы горы и, конечно, для студентов МГУ галерея станет удобной альтернативой станции метро "Университет", – сказал Ликсутов.
Галерею не используют с середины 1980-х годов. Объект с эскалатором длиной 90 метров располагался у южного выхода станции метро "Ленинские горы" (сейчас "Воробьевы горы").
Первых пассажиров галерея приняла 23 июля 1959 года. К началу 1980-х из-за оползней и смещения грунтов стены сооружения покрылись трещинами. Постепенно она пришла в аварийное состояние, а в 1983-м ее закрыли. С тех пор галерея была заброшена.
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