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19:57

Движение по ряду улиц в Москве ограничат 9 мая

город авто дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перекрытия или временные ограничения движения будут введены на ряде улиц столицы в субботу, 9 мая. Об этом сообщает инфоцентр транспортного комплекса города.

"Перекрытия и ограничение движения в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, будут действовать на ряде улиц в Москве 9 мая", – объявили в ведомстве.

Так, будет закрыта одна полоса на Софийской набережной. Ограничение вступит в силу в 6:00 и будет снято в 13:30.

Кроме того, с 18:00 в День Победы полностью закроют проезд на улице Косыгина – от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.

Аналогичная мера запланирована на проезде от улицы Олимпийская Деревня до дома 8 по Мичуринскому проспекту. Здесь проезд и проход запретят с 11:30 до 12:30.

Ранее сообщалось, что из-за выпускного Общевойсковой академии Вооруженных Сил России будет перекрыт участок проезда Девичьего поля. Ограничения назначены на 8 и 9 мая.

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