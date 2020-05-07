ЦОДД предупредил о перекрытии участка проезда Девичьего поля 8 и 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили москвичей о полном перекрытии участка проезда Девичьего поля в Москве 8 и 9 мая.

"Проезд Девичьего поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком, напротив здания Общевойсковой академии Вооруженных Сил России, будет полностью перекрыт 8 мая с 8:00 до 12:00 и 9 мая с 10:00 до 15:00", – сообщается на Едином транспортом портале.

Проезд ограничат из-за торжественного выпускного слушателей Общевойсковой академии Вооруженных Сил России.

Специалисты ЦОДД попросили жителей города заранее выбирать маршрут или пути объезда.

