Товарооборот онлайн-торговли в Москве вырос в марте на 38%

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В марте оборот онлайн-торговли в Москве составил 16 миллиардов рублей. Этот показатель на треть (38,2 процента) выше, чем в феврале, передает портал мэра и правительства столицы.
Заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов сообщил, что объемы онлайн-торговли в городе за год выросли на 6,8 процента и составляют почти четверть от всего российского рынка – 24 процента.
Руководитель департамента экономической политики Москвы Кирилл Пуртов также указал, что с начала апреля ретейлеры развернули масштабные программы онлайн-продаж.
В результате среднесуточный оборот предприятий розничной торговли с 20 по 26 апреля достиг 5,4 миллиарда рублей, что на 5,6 процента больше, чем неделей ранее.
В то же время руководитель департамента предпринимательства Алексей Фурсин напомнил, что бизнес может воспользоваться субсидией на продвижение продукции.
С ее помощью можно возместить до 50 процентов комиссии агрегатора за размещение товаров или услуг на интернет-площадках. Размер субсидии может достигать 700 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что более тысячи столичных предпринимателей обратились за имущественной поддержкой в рамках принятых правительством Москвы антикризисных мер.
20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить около 70 миллиардов рублей на поддержку столичного бизнеса. Кроме того, он предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда рублей.
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