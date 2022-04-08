Москва 24: эксперты расскажут о судьбе столичных кинотеатров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Российские кинотеатры против санкций".

Каким будет репертуар кинотеатров после ухода голливудских прокатчиков? Сколько зрителей посещают районные кинотеатры? Вырастут ли цены на билеты? Об этом и многом другом расскажут:



генеральный директор "Москино", ответственный секретарь Московской кинокомиссии Наталья Мокрицкая;

начальник кинотеатров "Москино Космос" и "Москино Искра" Дмитрий Мальшов.

Смотрите прямую трансляцию 11 апреля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.