Памятный знак "80 лет Битвы за Москву" появится в столичных и подмосковных музеях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нагрудный знак "80 лет Битвы за Москву" войдет в фонды более 20 столичных и подмосковных военно-исторических музеев и почти 650 экспозиций учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что нагрудный знак является данью памяти подвигу участников обороны города. Она добавила, что награды уже передали в Государственный музей обороны Москвы, Музей Москвы и Музей Зеленограда.

Сергунина отметила, что нагрудные знаки передадут в другие фонды до 20 апреля. Награды имеют круглую форму, на них нанесено рельефное изображение советских воинов на фоне Кремлевской стены со Спасской башней и флага СССР.

Ранее Сергей Собянин открыл Музей городского хозяйства Москвы. Новая площадка расположена в историческом павильоне № 5 на ВДНХ. Осмотрел мэр и новое гастрономическое пространство "Рестомаркет", включающее 150 посадочных мест. По словам Собянина, в летний период площадка увеличится до 400 мест благодаря летним верандам.

