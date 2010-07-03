Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:37

Посетительницам павильона МЦД "подарят красоту"

город досуг праздники

10:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Дизайн-студия одежды и мейкап-станции будут работать в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала к 8 Марта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В рамках тематической программы "Дарим красоту" к празднику там открыли три мейкап-станции. Ее гостьи смогут порадовать себя бесплатным макияжем от профессиональных визажистов. А играть для них будут музыканты из проекта "Музыка в метро".

Первые 400 женщин на входе в павильон получат подарочный сертификат на косметический презент. Забрать его можно будет в магазинах партнера программы лояльности "Город" для держателей карты "Тройка". Участники мероприятия также смогут попробовать себя в роли дизайнера и создать уникальную футболку, желающим дадут ее и все материалы для декора.

Мейкап-станция будет работать с 13:00 до 17:00, дизайн-студия – с 15:00 до 19:00. При выходе из выставочного зала посетителей ждет еще один сюрприз – ароматный чай разных сортов.

Читайте также

город досуг праздники

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика