Посетительницам павильона МЦД "подарят красоту"

Дизайн-студия одежды и мейкап-станции будут работать в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала к 8 Марта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В рамках тематической программы "Дарим красоту" к празднику там открыли три мейкап-станции. Ее гостьи смогут порадовать себя бесплатным макияжем от профессиональных визажистов. А играть для них будут музыканты из проекта "Музыка в метро".
Первые 400 женщин на входе в павильон получат подарочный сертификат на косметический презент. Забрать его можно будет в магазинах партнера программы лояльности "Город" для держателей карты "Тройка". Участники мероприятия также смогут попробовать себя в роли дизайнера и создать уникальную футболку, желающим дадут ее и все материалы для декора.
Мейкап-станция будет работать с 13:00 до 17:00, дизайн-студия – с 15:00 до 19:00. При выходе из выставочного зала посетителей ждет еще один сюрприз – ароматный чай разных сортов.
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