Москвичам расскажут о знаменитых женщинах страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Узнай Москву" по случаю Международного женского дня составил маршрут по городским достопримечательностям, связанным с судьбами знаменитых женщин. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экскурсия начинается на Тверской улице, а заканчивается на Моховой. Продолжительность маршрута составит 45 минут. За это время можно посетить десять достопримечательных мест столицы.

"Экскурсия посвящена знаменитым женщинам, навсегда вошедшим в историю нашего города: благотворителям, поэтессам, скульпторам, певицам, кутюрье", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Протяженность маршрута – 3,7 километра. Так, москвичи смогут увидеть здание Елисеевского магазина, где в 1824 году поселилась княгиня Зинаида Волконская, известная как поэтесса, певица и композитор.

Кроме того, можно посетить ателье Надежды Ламановой, которая стояла у истоков российской и советской моды. На маршруте также находится памятник Петру Чайковскому, автором которого была скульптор-монументалист Вера Мухина.

"Посетив Большой Кисловский переулок, можно узнать, что объединяет актрису Веру Холодную, поэта Марину Цветаеву и Елену Дьяконову, известную под именем Гала, – музу и жену художника Сальвадора Дали", – отмечается в сообщении.

На маршруте также находятся усадьба известной московской благотворительницы Варвары Морозовой, построившей несколько городских больниц, а также дом, у которого Екатерина II переодевалась в военный мундир, чтобы выступить перед гвардейцами.

"Узнай Москву" – совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры, информационных технологий. В гидах по достопримечательностям города собраны описания более 1,7 тысячи зданий и сооружений, 600 памятников, 289 музеев, 170 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 68 тематических прогулочных маршрутах.

