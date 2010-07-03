Москвичам расскажут о знаменитых женщинах страны

Портал "Узнай Москву" по случаю Международного женского дня составил маршрут по городским достопримечательностям, связанным с судьбами знаменитых женщин. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Экскурсия начинается на Тверской улице, а заканчивается на Моховой. Продолжительность маршрута составит 45 минут. За это время можно посетить десять достопримечательных мест столицы.
"Экскурсия посвящена знаменитым женщинам, навсегда вошедшим в историю нашего города: благотворителям, поэтессам, скульпторам, певицам, кутюрье", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Протяженность маршрута – 3,7 километра. Так, москвичи смогут увидеть здание Елисеевского магазина, где в 1824 году поселилась княгиня Зинаида Волконская, известная как поэтесса, певица и композитор.
Кроме того, можно посетить ателье Надежды Ламановой, которая стояла у истоков российской и советской моды. На маршруте также находится памятник Петру Чайковскому, автором которого была скульптор-монументалист Вера Мухина.
"Посетив Большой Кисловский переулок, можно узнать, что объединяет актрису Веру Холодную, поэта Марину Цветаеву и Елену Дьяконову, известную под именем Гала, – музу и жену художника Сальвадора Дали", – отмечается в сообщении.
На маршруте также находятся усадьба известной московской благотворительницы Варвары Морозовой, построившей несколько городских больниц, а также дом, у которого Екатерина II переодевалась в военный мундир, чтобы выступить перед гвардейцами.
"Узнай Москву" – совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры, информационных технологий. В гидах по достопримечательностям города собраны описания более 1,7 тысячи зданий и сооружений, 600 памятников, 289 музеев, 170 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 68 тематических прогулочных маршрутах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.