Москва вложит в развитие железных дорог порядка 200 млрд рублей

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Порядка 200 миллиардов рублей направят до 2024 года из бюджета Москвы на развитие железных дорог, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров утвердили программу развития железных дорог. В программном документе заложены средства города, РЖД и федерального бюджета, сообщает Агентство "Москва".

Эта программа призвана утвердить первоочередные этапы строительства и проектирования железнодорожных объектов.

Ранее Хуснуллин сообщил, что строительство трамвайной линии в Бирюлеве могут начать через два-три месяца. В настоящий момент идет проектирование.