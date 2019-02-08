В Печатниках расширят завод по производству холодильного оборудования

На юго-востоке Москвы построят цех по сборке холодильного оборудования. Проект согласован в Москомархитектуре.
Производство расширяет завод "ТерраФриго". Новые здания возведут на Угрешской улице.
"Новое представительство займет два здания в производственной зоне "Южный порт" в ЮВАО. Сегодня московский регион, один из крупнейших промышленных центров России", – сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
По его словам, основное строение будет разноэтажным, второе здание будет трехэтажным. Общая площадь комплекса составит около 8 тысяч квадратных метров. Комплекс выполнят в едином стиле – фасады облицуют панелями серых и белых цветов.
Ранее сообщалось, что в Печатниках построят крупное предприятие по ремонту и обслуживанию трамваев площадью более 25 тысяч квадратных метров. Здания в едином стиле возведут на улице Угрешской. В составе предприятия будут здания для обеспечения ежедневного выпуска вагонов на линию, технического обслуживания и ремонта всех типов трамвайных вагонов.
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