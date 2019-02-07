Предприятие по ремонту трамваев построят в Печатниках

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Печатниках построят крупное предприятие по ремонту и обслуживанию трамваев площадью более 25 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Здания в едином стиле возведут на улице Угрешской. "Согласно расчетным показателям, в год здесь будут ремонтировать порядка 150 вагонов", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В составе предприятия будут здания для обеспечения ежедневного выпуска вагонов на линию, технического обслуживания и ремонта всех типов трамвайных вагонов. Предусмотрены также комната дежурного, помещения для отдыха водителей, персонала технической помощи и для проведения медицинского осмотра, пост охраны, буфет и душевые.

"По задумке архитекторов, вертикальная раскладка панелей с отделкой под дерево придаст фасадам динамику, а с помощью чередования глубокого серого и контрастного сочного цвета ламелей будет создана ритмическая композиция", – пояснил Кузнецов.

В отделке внутренних помещений будет преобладать нейтральная цветовая гамма. Естественное освещение дополнит зенитный фонарь на кровле.