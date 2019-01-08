Движение транспорта ограничат на участках трех улиц в СВАО

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На участках трех улиц в Северо-Восточном округе ограничат движение транспорта в разные периоды с января по апрель. Это связано с продлением сроков реконструкции инженерных сетей, сообщает Агентство "Москва".

На участке улицы Искры от дома №13, корпус 1 до дома №1 круглосуточно ограничат движение с 9 января по 30 апреля. Ограничение будет действовать частично с поэтапным занятием одной полосы.

На тот же период на улице Радужная между улицами Летчика Бабушкина и Енисейская круглосуточно ограничат движение с поэтапным занятием одной полосы с обустройством временных уширений.

Движение на улицу Енисейская в районе дома №10 круглосуточно ограничат с 7 марта по 30 апреля. Там частично перекроют одну полосу.

Движение по одной полосе на тот же период ограничат на участке улицы Радужная в районе дома №3, корпус 1 по улице Енисейская.