Москвичам рассказали, какие деревья высаживают в этом году в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высадка крупноразмерных деревьев началась в столице в рамках комплексного благоустройства территорий. На данный момент работы проводят на участке Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе столичного департамента капитального ремонта рассказали, что первыми были высажены 36 вязов сорта "Нью горизонт". У этих взрослых деревьев обхват ствола составляет 40–45 сантиметров, высота – 7–8 метров. В ведомстве добавили, что раньше вязы не были популярны в городе, но теперь их часто высаживают на благоустроенных улицах.

Так, на участке Ленинского проспекта специалисты высадят почти две сотни деревьев, среди которых – 100 вязов, свыше 30 лип, 27 кленов гиннала, 23 красных клена, 12 декоративных яблонь и две черемухи Маака. Всего на благоустроенных столичных улицах появится свыше 750 крупноразмерных деревьев, более 400 из них уже посадили.

Отмечается, что на Цветном бульваре и в студенческом квартале около МГТУ имени Баумана работы уже завершились. В общей сложности там высадили 18 кленов и лип. Также ранее около Южного речного вокзала посадили свыше 40 лип, кленов и берез.

Озеленение проводится и на территории возле 16 Марьинских прудов-регуляторов – там сажают свыше 160 деревьев. Кроме того, 40 деревьев высадят на Воробьевской набережной и почти 40 – на Аллее Славы звезд зимних Олимпийских игр, еще 40 деревьев появится в парке 40-летия ВЛКСМ, свыше 25 – на территории Дворца пионеров.

В департаменте капремонта Москвы подчеркнули, что для высадки в мегаполисе подходят липы, их посадят больше всего – почти 250. По словам специалистов, липы хорошо приживаются и адаптируются к городским условиям.

Помимо лип, столичные улицы в этом году украсят декоративные яблони, красные дубы, березы, черемуха. В местах без сильного ветра высадят ели, сосны, пихты и лиственницы, а около воды – ивы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в текущем году свыше четырех тысяч деревьев украсят 12 столичных магистралей. Высадят порядка 850 вязов, почти 450 декоративных яблонь, около 200 кленов и других деревьев.

Сильнее всего программа озеленения затронет Рублевское шоссе и Нахимовский проспект, отметил мэр. С его слов, там высадят около 1 130 и 850 лип, вязов и декоративных яблонь.

Москвичам сообщили о масштабной программе озеленения магистралей столицы