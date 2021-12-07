Больше 50 проектов домов по программе утвердила Москомэкспертиза с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С начала 2021 года было утверждено 52 проекта домов в рамках программы реновации. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
"С 1 января по 5 декабря 2021 года экспертами Московской государственной экспертизы было согласовано 52 проекта строительства новых домов по программе реновации", – отметили в ведомстве.
Большая часть проектов пришлась на дома в Восточном административном округе столицы, еще 9 – на СВАО и 8 – на ЮВАО. Всего один проект касался дома на северо-западе Москвы.
Как уточнили в Москомэкспертизе, работа специалистов ведомства заключается в проверке документов на соответствие федеральному и региональному законодательству, градостроительным нормам и стандартам Москвы, а также сводам правил проектирования и строительства, в частности устанавливающим требование об обязательной отделке квартир и обеспечении доступной среды для маломобильных граждан.
Ранее глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с января по конец ноября 2021 года в новые квартиры по программе реновации расселили больше 22 тысяч москвичей. По его словам, всего под заселение была передана 61 новостройка общей жилой площадью почти 840 тысяч квадратных метров.
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