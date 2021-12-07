Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:30

Больше 50 проектов домов по программе утвердила Москомэкспертиза с начала года

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2021 года было утверждено 52 проекта домов в рамках программы реновации. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

"С 1 января по 5 декабря 2021 года экспертами Московской государственной экспертизы было согласовано 52 проекта строительства новых домов по программе реновации", – отметили в ведомстве.

Большая часть проектов пришлась на дома в Восточном административном округе столицы, еще 9 – на СВАО и 8 – на ЮВАО. Всего один проект касался дома на северо-западе Москвы.

Как уточнили в Москомэкспертизе, работа специалистов ведомства заключается в проверке документов на соответствие федеральному и региональному законодательству, градостроительным нормам и стандартам Москвы, а также сводам правил проектирования и строительства, в частности устанавливающим требование об обязательной отделке квартир и обеспечении доступной среды для маломобильных граждан.

Ранее глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с января по конец ноября 2021 года в новые квартиры по программе реновации расселили больше 22 тысяч москвичей. По его словам, всего под заселение была передана 61 новостройка общей жилой площадью почти 840 тысяч квадратных метров.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать