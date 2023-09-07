Реставрация усыпальницы семейства Кноп завершилась на Введенском кладбище

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрация склепа семейства Кноп, крупнейших предпринимателей конца XIX века, завершилась на территории Введенского кладбища в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы.

"Специалисты укрепили конструкции памятника отреставрировали фасады и интерьеры, включая лестницу, ведущую в подземную часть склепа захоронения, а также восстановили утраченные архитектурные элементы, окна и двери, стеклоблоки Фальконье и призмы "Люксфер", – отметили в Мосгорнаследии.

Также в погребальных камерах склепа работники очистили метлахскую плитку и восстановили символические элементы ограды усыпальницы, среди которых были факелы и погребальные урны терассу, добавили в департаменте.

В рамках реставрации была изготовлена копия бронзовой статуи Иисуса Христа, высота которой составила два метра, ее установили на ступенях перед семейным склепом. Оригинальная скульптура была выполнена итальянским скульптором Рафаэлло Романелли из Флоренции.

Подчеркивается, что статуя была убрана в связи с паломничеством верующих, в период с 1947 по 1976 год она хранилась в фондах Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Щусева на территории Донского монастыря, а в 1976 году скульптура была передана в Троице-Сергиеву лавру, где она и осталась в качестве постоянного экспоната.

"Скульпторы проделали серьезную работу по созданию копии: используя лазерное сканирование оригинала, архивные материалы и фотоснимки, специалисты изготовили несколько моделей. Каждую модель рассматривал научно-методический совет при Мосгорнаследии", – отметили в пресс-службе.

На готовую копию скульптуры Христа позже нанесли платину, после чего ее покрыли воском, добавили в департаменте.

В Мосгорнаследии уточнили, что комплексную реставрацию провели впервые более чем за 100 лет со времен постройки усыпальницы, на проведение работ ушло три года.

Ранее руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщал, что специалисты и участники проекта "Волонтеры-реставраторы" расчистили ранее обнаруженную керамическую плитку авторства Федора Шехтеля на арке торгового дома Кузнецова.

К расчистке приступили в 2022 году. В ходе работ специалисты обнаружили масляную живопись, скрытую за многочисленными слоями шпаклевки. В будущем они планируют приступить к тонированию утрат живописи, чтобы вернуть ей исторический облик.



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