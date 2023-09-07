Горожанам рассказали о функциях приложения "Моя Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала этого года приложением "Моя Москва" воспользовались порядка 15 миллионов раз, что почти на 16% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В департаменте информационных технологий города рассказали, что рост использования сервиса для бытовых дел связан с удобством и высокой востребованностью мобильного формата. Жители начали не только передавать показания приборов учета или оплачивать счета. Они стали записываться к врачу, смотреть оценки и расписание ребенка в школе.

"За 4,5 года горожане воспользовались доступными в "Моей Москве" услугами и сервисами свыше 63,6 миллиона раз, а ежемесячно приложением пользуется в среднем около миллиона жителей", – поделились в департаменте.

Сервис собрал в себе все нужные услуги для жителей. Дополнительные функции делают его еще удобнее, отметили в департаменте. Так, горожане смогут воспользоваться пакетной оплатой, которая позволит осуществить несколько платежей в один клик. Приложение оснащено голосовым помощником.

В 2023 году с помощью участников проекта "Активный гражданин" у ассистента появилось имя. На данный момент оно доступно половине пользователей приложения. Помимо этого, платформа оснащена благотворительным сервисом, с помощью которого можно сделать адресное пожертвование в 85 фондов и НКО.

Ранее стало известно, что на "Госуслугах" появилась возможность получать и оплачивать налог на имущество, НДФЛ, транспортный и земельный налоги. Чтобы подключить функцию, следует отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений, затем подписать сформированное заявление в приложении "Госключ".