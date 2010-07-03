В Москве начался масштабный рок-фестиваль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве стартовал масштабный рок-фестиваль "Наши в городе". Он проводится на проспекте Академика Сахарова.

На фестивале выступят российские музыканты.

В субботу, 7 сентября, выступают "Альянс", "Мураками", "Ундервуд", "7Б", "Горшенев", Zdob si Zdub, "Секрет", "Нейромонах Феофан", "Ва-Банкъ", Найк Борзов, Вадим Самойлов.

В воскресенье, 8 сентября, москвичей и гостей столицы порадуют "Несчастный случай", Валерий Сюткин, "СерьГа", Trubetskoy, Сергей Бобунец, Ольга Кормухина, Алексей Белов, "НАИВ", "Слот", "Ария", "Пилот" и Гарик Сукачев.

Из-за проведения фестиваля в центре Москвы изменится схема движения транспорта.



Главной площадкой Дня города стала Тверская улица, которая превратилась в пешеходную на эти выходные. Открытие праздника состоялось на ВДНХ. Торжество посвящено 80-летию Выставки.

За эти два дня в столице будет проведено множество массовых культурных мероприятий, посвященных празднику. Это театрализованные представления, выступления артистов, спортивные шоу программы, мастер-классы для детей и взрослых.

В день рождения Москвы площадки будут работать по всему городу.

