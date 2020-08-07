Участники программы реновации в ТиНАО переедут в первые 13 домов

08:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ТиНАО приступили к расселению первых 13 домов по программе реновации. Новое жилье получат 575 человек из 217 семей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Свыше 90% из них уже дали свое согласие на переезд в новостройки. "В новые благоустроенные квартиры переедут более 8,4 тысячи семей – 22,1 тысячи человек. Первыми стали жители 13 домов поселения Михайлово-Ярцевского. Это 217 семей из поселков Шишкин Лес и Армейский", – заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на территории ТиНАО планируется расселить 251 дом.
Новоселы получают комфортабельные квартиры равнозначной площади. "В ближайшие дни в новое жилье заедут первые 60 семей. В процессе оформления находятся договоры еще на 72 квартиры", – отмечает руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее включили 5174 дома.
Ранее говорилось, что дом по программе реновации готовят к вводу в эксплуатацию в Южном Медведкове. Здание оснастят системой безопасности, видеокамерами, пожарными сигнализациями.
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