В Москве пройдет благотворительная ярмарка "Город неравнодушных"

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Благотворительная ярмарка "Город неравнодушных" пройдет в Саду имени Баумана в Москве 8 и 9 июля по случаю Дня семьи, любви и верности. Ее организатором выступает "Центр внимания", созданный для развития благотворительности в Москве. Участниками мероприятия станут свыше 30 благотворительных организаций столицы.

Посетители ярмарки смогут приобрести шоперы, игрушки, одежду и другие вещи, созданные подопечными некоммерческих организаций города. Собранные с их продажи средства направят на благотворительность. Также для горожан организуют различные активности, в частности, лекции, мастер-классы и лотерею. Ярмарка будет работать два дня с 11:00 до 20:00.

Так, в субботу в 13:00 посетители смогут принять участие в паблик-токе "Экология в тренде: чем город помогает окружающей среде и как сортировка и переработка стали повседневной нормой для москвичей". Позже в этот же день представители НКО подискутируют на тему "Мифы благотворительности. Почему помогать можно раз в год, но лучше – регулярно".

Между тем в воскресенье в полдень представители музеев и творческих проектов расскажут об интересных мероприятиях и возможностях для досуга в Москве, а через час после этого представители благотворительных организаций поделятся историями своей работы в рамках дискуссии "Работа в НКО. Новые форматы и широкие возможности".

По вечерам в предстоящие выходные в Саду имени Баумана будут проходить музыкальные выступления и спектакли, подготовленные подопечными НКО. Также оба дня в рамках ярмарки будет работать зона "Пушистый друг". Там посетители смогут познакомиться с животными из приютов, погулять с ними и при желании забрать домой.

Ранее сообщалось, что в День семьи, любви и верности в Москве состоится более 180 праздничных мероприятий. Так, например, 8 июля в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет концерт и церемония вручения медалей "За любовь и верность" супружеским парам, которые прожили в браке более 25 лет.

