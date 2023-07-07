16:33События
Москва онлайн покажет проекционное шоу на здании Северного речного вокзала
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
9 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть проекционное шоу на Северном речном вокзале, которое пройдет в честь закрытия форума "Российская креативная неделя. Москва фест".
Красочные проекции на фасаде здания вокзала будут менять друг друга под музыку.
Смотрите прямую трансляцию 9 июля в 22:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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