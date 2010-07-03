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04:52

Большой театр даст бесплатный концерт на улице в Москве

город досуг театр

04:52

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В воскресенье, 7 июля на Театральной площади в Москве состоится концерт солистов, хора и оркестра Большого театра, которые исполнят оперные хиты.

Как сообщил на пресс-брифинге генеральный директор театра Владимир Урин, слова которого приводит ТАСС, уличное выступление будет бесплатным для зрителей.

В 2018 году подобный концерт прошел впервые. Тогда его посетили более 8 тысяч зрителей. Все остались "довольны результатами первого выступления", отметил гендиректор ГАБТ.

Урин указал, что предстоящий концерт будет отличаться тем, что, в примет участие хор. По его словам, ожидается очень много зрителей, поэтому прилегающие улицы перекроют.

Он выразил надежду, что в следующем году концерт пройдет на более вместительной площадке, где к солистам Большого смогут присоединиться звезды мировой оперы.

Ранее стало известно, что с 1 сентября Большой театр изменит схему продажи билетов. Бронь сократится на треть, а количество билетов в свободной продаже, наоборот, увеличится.

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город досуг театр

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