Большой театр даст бесплатный концерт на улице в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В воскресенье, 7 июля на Театральной площади в Москве состоится концерт солистов, хора и оркестра Большого театра, которые исполнят оперные хиты.

Как сообщил на пресс-брифинге генеральный директор театра Владимир Урин, слова которого приводит ТАСС, уличное выступление будет бесплатным для зрителей.

В 2018 году подобный концерт прошел впервые. Тогда его посетили более 8 тысяч зрителей. Все остались "довольны результатами первого выступления", отметил гендиректор ГАБТ.

Урин указал, что предстоящий концерт будет отличаться тем, что, в примет участие хор. По его словам, ожидается очень много зрителей, поэтому прилегающие улицы перекроют.

Он выразил надежду, что в следующем году концерт пройдет на более вместительной площадке, где к солистам Большого смогут присоединиться звезды мировой оперы.

Ранее стало известно, что с 1 сентября Большой театр изменит схему продажи билетов. Бронь сократится на треть, а количество билетов в свободной продаже, наоборот, увеличится.