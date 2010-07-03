Самые известные спектакли мира покажут в летних кинотеатрах КАРО

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Почти все театры летом уходят на каникулы или уезжают на гастроли, а на летних площадках кинотеатров КАРО – разгар театрального сезона, полного премьер, ярких событий и любимых спектаклей. Весь июль и август в "КАРО Эрмитаж" будут проходить театральные понедельники, а в "КАРО ВДНХ" – театральные пятницы. Зрители увидят записи самых известных спектаклей из лучших театров мира на экранах кинотеатров.

"В нашей летней театральной программе для кинотеатров под открытым небом мы собрали самые яркие спектакли, – отметила куратор театрального направления проекта "КАРО.Арт" Александра Дешина. – Мы покажем и любимые зрителями спектакли шекспировского "Глобуса", главного исторического open-air театра, и спектакли с известными британскими артистами, и главный хит оф-программы "Золотой маски"-2019 – культовый "Вишневый сад" Льва Додина, и радикальный антибалет "Лебединое озеро" в пересочиненной хореографии Мэтью Борна, и новинку – спектакль бельгийского режиссера Иво ван Хове в театре Комеди Франсез "Электра/Орест".

Кроме того, по следам успешной киноретроспективы спектаклей Ромео Кастеллуччи "Курс тела", состоявшейся в июне в киноцентре "Октябрь", в "КАРО Эрмитаж" покажут самый популярный спектакль программы – "Ад", поставленный во дворе Папского дворца в Авиньоне, под открытым небом.

"И одно из самых трепетных для нас событий театрального лета – это возможность показать спектакль-фильм Анатолия Васильева "Дорога на Чаттанугу" по пьесе Виктора Славкина "Взрослая дочь молодого человека" с отреставрированной копией в "КАРО ВДНХ", куда Анатолий Александрович придет представить свою работу. А спектаклю, с которого во многом начался Васильев, в этом году исполнилось 40 лет", – добавила Дешина.

"Сон в летнюю ночь" (22 июля, "КАРО Эрмитаж") ставится в театрах мира чаще других шекспировских пьес. Три измерения, три сюжета, связанных с миром аристократии, с фантастическим царством эльфов и с забавной компанией простолюдинов, причудливо переплетаются в одной из самых знаменитых комедий Шекспира, которая очаровывает зрителей всего мира уже более 400 лет.

Главная пьеса Шекспира "Гамлет" (22 июля и 8 августа, "КАРО Эрмитаж") в постановке Линдси Терне с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли продолжает триумфальное шествие по киноэкранам. У москвичей есть уникальный шанс посмотреть на самого раскрученного и неоднозначного "Гамлета" нашего времени. Знаменитый Гамлет XXI века элегантен, чувствителен, любит Дэвида Боуи и смахивает на Шерлока Холмса.

В легендарном спектакле "Король Лир" (29 июля, "КАРО Эрмитаж") Иэн Маккеллен исполнил свою "последнюю большую шекспировскую роль". Прощальный выход гениального актера оправдал все ожидания. Парадоксальный монарший поступок, открывающий пьесу, кажется зарифмованным с грядущей "отставкой" самого актера.

Поклонники Джиллиан Андерсон смогут увидеть актрису в театральной постановке "Все о Еве" (6 и 19 июля, "КАРО ВДНХ") на сцене британского театра Ноэла Кауарда. История о стареющей театральной диве, столкнувшейся с юной амбициозной звездочкой; двуличность, интриги, жестокость, царящие за кулисами роскошных подмостков и в тени сияющих софитов... Одним словом, знакомый сюжет о предательстве, старении и одиночестве, который, приобретает трагический надрыв.

Постановка театра Гилгуда "Аудиенция" (2 августа, "КАРО ВДНХ") с Хелен Миррен в роли Елизаветы II стала триумфом классического британского театра в его драматургической, режиссерской и актерской ипостасях. Британская королевская фамилия продолжает оставаться краеугольным камнем мировой селебрити-культуры и приковывать к себе внимание всей планеты.

В основу спектакля-фильма "Дорога на Чаттанугу" (15 июля, "КАРО ВДНХ") положены студийные съемки знаменитого спектакля Анатолия Васильева "Взрослая дочь молодого человека" по одноименной пьесе Виктора Славкина, а также документальные съемки прототипов сценических героев и стиляг со страниц журнала "Крокодил". Показ в "КАРО ВДНХ" представит сам автор – Анатолий Васильев.

"Лебединое озеро" (12 августа, "КАРО Эрмитаж") – самый знаменитый спектакль британского хореографа Мэтью Борна, полностью изменивший представление о классическом танце. От канонического "Лебединого озера" в спектакле остались только имена некоторых персонажей и музыка Чайковского, и это делает спектакль еще более интересным для российского зрителя, с молоком матери впитавшего классическую версию в белых пачках.

Расписание всех сеансов театральных дней на площадках летних кинотеатров КАРО доступно по ссылке.