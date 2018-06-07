Почти 40 объектов образования возведут девелоперы в ТиНАО за три года

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Почти 40 образовательных объектов построят девелоперы в ТиНАО до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

Как рассказал глава ведомства Владимир Жидкин, "все девелоперские проекты, реализуемые в ТиНАО, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина обязательно предусматривают опережающее развитие социальной инфраструктуры". Он пообещал, что в течение следующих трех лет эта работа станет еще более активной. По словам Жидкина, передает Агентство "Москва", в период с 2018 по 2020 год в ТиНАО должны ввести в эксплуатацию столько же инвесторских социальных объектов. сколько за предыдущие пять лет. В частности, за три года там появятся 38 новых объектов образования: по 11 в 2018–2019 годах и 16 объектов – в 2020 году.

По данным департамента, за три года девелоперы вложат в социальную инфраструктуру около 20 миллиардов рублей.

Жидкин также отметил, что 32 из 37 соцобъектов, построенных на средства инвесторов в ТиНАО в 2012–2017 годах, уже передали в собственность города. "23 детских сада и девять школ включены в систему образования Москвы", – уточнил глава ведомства.

Кроме того, Жидкин напомнил, что в этом году в ТиНАО должно завершиться строительство еще 20 детских садов, школ и поликлиник.

Ранее Собянин сообщил, что за два года в ТиНАО построят 15 школ по индивидуальным проектам. Как пояснил мэр, в новых школах смогут обучаться 13 тысяч учеников.