Подготовка военной техники к генеральной репетиции парада Победы. Прямой эфир





Построение военной техники проходит на улице Нижние Мнёвники. Далее она поедет по центральным улицам города до Красной площади, где состоится генеральная репетиция парада Победы. Корреспонденты Москвы 24 следят за ходом подготовки.

5 мая в столице прошла тренировка воздушной части парада, в которой участвовали 23 вертолета и 53 самолета. Впервые возглавили полет транспортные вертолеты Ми-26.

Всего в репетиции принимают участие свыше 12,5 тысячи человек: офицеры, сержанты и солдаты воинских частей, учащиеся военно-учебных заведений, "Юнармия", подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ.

В репетиции задействовано более 190 единиц техники, в числе которых большое количество разнообразных танков.

Около 3 тысяч специалистов и 2 тысяч единиц техники городских служб дежурят на маршруте движения парадного расчета. Аварийные бригады промывают дорожное покрытие и устраняют следы топлива.