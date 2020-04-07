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Москва 24

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Общество

14:46

Выполнено более 2 тыс заявок от пожилых москвичей по доставке дров и угля на дачи

город общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице выполнили более 2 тысяч заявок от пожилых горожан, касающиеся доставки дров и угля на дачи.

Он отметил, что в дальнейшем планируется выполнение оставшихся просьб по данному вопросу. Бирюков подчеркнул, что в доставке угля и дров задействовано более 150 тысяч единиц техники.

"Согласно поручению мэра, организована работа по обеспечению углем и дровами пожилых граждан, уехавших на дачи для соблюдения режима самоизоляции", – отметил он.

Ранее стало известно, что около тысячи волонтеров помогает пожилым москвичам соблюдать режим самоизоляции, предписанный мэром Москвы Сергеем Собяниным и вступивший в силу с 26 марта.

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом оповестил, что почти 90% москвичей старше 65 лет продолжают соблюдать режим самоизоляции.

С 30 марта в столице ввели дополнительные ограничения на передвижения по городу вне зависимости от возраста. Впоследствии действие мер продлили до 1 мая.

В Москве за последние сутки зафиксировали 697 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ инфекцию обнаружили у 1154 человек. Таким образом, общая численность заболевших коронавирусом в России составила 7497 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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